【TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25】（8月10日／大田区総合体育館）【映像】本田の「圧巻ダイレクトループ弾」 1:38日本サッカーのレジェンド・本田圭佑が、自身が発案した4v4のレジェンドマッチで圧巻のダイレクトループシュートを決めた。美しい弧を描いたシュートがネットを揺らすと、会場からは大歓声が上がった。本田が考案した「4v4」は、4対4、10分1本勝負、20秒のショットクロック、ドリブルイン可能、ペナルテ