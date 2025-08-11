卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は10日、神奈川県の横浜BUNTAIで女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は同3位の陳幸同（中国）と対戦。ゲームカウント2ー4で敗れ、準決勝進出を逃した。 ■序盤のリードも相手の修正に遭う 早田は前日に実現した張本美和（木下グループ）との同士討ちをフルゲームで制しベスト8進出。迎えた世界トップ3の陳幸同との戦