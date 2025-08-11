◇プロ野球セ・リーグ 阪神 5-2ヤクルト(10日、京セラドーム)阪神は京セラドームで戦ったヤクルト戦に2連勝。カード勝ち越しを決め、優勝マジックも「29」に減らしました。試合後、藤川球児監督は9回のマウンドにあがるもピンチを招いた先発・才木浩人投手について「もう信じるのやめようかなと思いますね」、「ちょっとフラフラしましたね」と笑顔でチクリ。それでも表情をスッと戻しながら「でも今日はどうしても最後まで行って