お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、11日深夜放送のテレビ朝日系『くりぃむナンタラ』（深0：15※一部地域を除く）に出演する。【写真】クロちゃんの素顔を暴露する福留光帆今回は、クズ芸人でおなじみのクロちゃんのイメージアップ企画『クロちゃんを知ろう！』。数々のクズエピソードで注目を集めているクロちゃんにもきっと良いところがあるはず…ということで、有田哲平の進行で、クロちゃんに関する問題をク