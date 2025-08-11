セ・リーグでのDH制導入によって巨人や阪神などあらゆるチームの戦術は大きく変化すると考えられる(C)Getty Images戦い方を変化させる新ルールの導入が話題を呼んだ。去る8月4日、セ・リーグは理事会を開き、2027年からDH制を導入することを発表した。決定までに時間を要した感は否めない。DH制は、22年から両リーグでの同ルールが採用されたMLBはもちろん、日本でも東京6大学野球、そして高校野球でも来春センバツからの導入