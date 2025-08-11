◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にT-モバイル・パークにて開催。イチロー氏は英語で約13分のスピーチを行いました。マリナーズカラーのネクタイとスーツ姿で登場したイチロー氏。永久欠番となるナンバー「51」が刈り込まれた外野を歩いてステージへ向かうと、集まったファンから大歓声と拍手が