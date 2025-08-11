¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³­·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¡£9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî¤Ï2¥´¡¼¥ë¤È³èÌö¤·¡¢5-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿28ºÐ¤Î¾®Àî¤Ï186cm¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØVP¡Ù¤¬¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶Ã¤­¤Î±½¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥ì¥ß¥ª¤È¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ