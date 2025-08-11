◇Ｊ２第２５節長崎２−１札幌（９日・ピーススタジアム）長崎戦は現地で観戦させてもらった。素晴らしい雰囲気の中での戦いとなったが、厳しい言い方をすれば、札幌の選手は「戦っているように見せる」ことはうまかったという印象だ。前半、特に気になったのはボランチに入った田中克幸のところ。彼が自信を持ってやればもっと良さは出せたと思うが、消極的なプレーになってしまった。左サイドの原も守備に比重がかかってい