超一流スポーツ選手に共通する「思考法」を学び、ビジネスに活かすための1冊『超☆アスリート思考』が発売された。この記事では、同書にも登場する、オリンピック柔道史上初の3連覇を成し遂げた野村忠宏さんに、「持つべきプライドと捨てるべきプライド」について語っていただいた。（インタビュー／金沢景敏構成／前田浩弥）――野村さんはシドニーオリンピックで2連覇を果たした後、2年ほど、「引退か、現役続行か」を見つめる