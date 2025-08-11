◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にT-モバイル・パークにて行われました。セレモニーにはマリナーズの背番号「51」の先輩で、5度のサイヤング賞を獲得し殿堂入りを果たしているランディ・ジョンソン氏も出席。共に同じ背番号を背負って活躍した2人をたたえ、51番はイチロー氏とジョンソン氏の「