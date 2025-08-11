「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を解説したロングセラー待望の改訂・増補版『原子爆弾〈新装改訂版〉核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』から、興味深いト