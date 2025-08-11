『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、東京都議選や参院選ですっかり広まった「日本人ファースト」というフレーズが人々の心に響いた理由を考察する。＊＊＊この夏、「日本人ファースト」というメッセージが賛否両論を伴って日本を席巻しました。マナーが悪い、不動産を買収している、福祉制度を悪用している......。それぞれ個別の問題は確かに存在する