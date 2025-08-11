現地時間８月10日、聖地ウェンブリーで開催されたコミュニティ・シールドで、FAカップ王者のクリスタル・パレスが、プレミアリーグを制したリバプールと対戦。２度のビハインドを追いつき、２−２で迎えたPK戦で３−２と勝利。同タイトルを初めて手にした。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、しかし右膝付近を気にして、ピッチに座り込み、29分で無念の退場となった。大事には至らなかったようで、試合後は歓喜の輪に加