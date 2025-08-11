◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦聖隷クリストファー―西日本短大付（１５日・甲子園）全国高校野球選手権１回戦（９日）で明秀学園日立（茨城）を５―１で下し、創部４１年目にして初出場初勝利を飾った聖隷クリストファーは１０日、奈良・大和高田市で練習を行った。快勝から一夜明け、決勝打を含む２打点を記録した江成大和左翼手（２年）が２回戦（１５日）の西日本短大付（福岡）戦での、さらなる活躍