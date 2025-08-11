気象庁は熊本県玉名市と長洲町に加えて、八代市と宇城市、氷川町にも「警戒レベル5」にあたる大雨特別警報を発表しました。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。午前5時25分に新たに大雨特別警報が発表されたのは、八代市と宇城市、氷川町です。これにより11日未明に、大雨特別警報が発表された玉名市と長洲町とあわせて熊本県内では5の市と町に大雨特別警報が