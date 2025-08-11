陸上・インターハイ女子400メートル障害／札幌南・藤井楓音（3年）ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子400メートル障害に出場した札幌南の藤井楓音（3年）。今大会で引退すると決め、挑んだ最初で最後のインターハイで完全