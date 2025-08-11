WTTチャンピオンズ横浜卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の第4日が10日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子準々決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同9位の向鵬（中国）をゲームカウント4-2（11-13、11-6、7-11、11-7、11-6、13-11）で撃破し、最終日11日の準決勝に駒を進めた。準決勝進出を決めた張本は、健闘を称えあうため、まず向鵬と握手。その後、ベンチの中国