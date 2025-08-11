水に浮く小型EV「FOMM ONE」（写真：FOMM提供）【画像】ライフジャケットは「ただ着ていればOK」じゃない → 水難事故で生き延びるための「フェリーアングル」とは？近年の豪雨災害や内水氾濫の頻発により、都市に暮らす私たちの「移動」や「避難」も見直しが迫られている。日本各地で発生している甚大な水害を軽減するのに有効な策の1つが「浮く」ことだ。浮くことは環境変化に適応し続けられる暮らし方の1つ。その視点で日本を見