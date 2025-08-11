【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）【映像】バリアに一直線…激しいクラッシュの様子日本最高峰のフォーミュラレースは雨により波乱含みの展開に。相次ぐアクシデントで規定周回数を走り切る前に75分の時間制となったレースで、その一因となる大きなクラッシュにサーキットが騒然となった。スポーツランドSUGO（宮城県）で行われたスーパーフォーミュラ第8戦は、昨年同様に雨に見舞われ、