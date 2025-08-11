九州や山口では線状降水帯が発生し、10日夜から続く猛烈な雨の影響で道路の冠水が相次いでいます。東日本でも大雨に警戒が必要です。福岡県、大分県、熊本県、長崎県、山口県では10日朝にかけて線状降水帯が発生し、各地で大雨の被害が相次ぎました。福岡・宗像市では川の水が道路の上に氾濫してしまい、救急車が立ち往生している様子もみられました。11日も九州から関東の広い範囲で激しい雨が予想されていて、予想24時間降水量は