１０日の新潟２Ｒ・２歳新馬戦（芝１８００メートル）で良血のオルネーロ（牡、美浦・宮田厩舎）が逃げ切って初陣を飾った。好スタートから先手を奪い、１０００メートル通過は６２秒５のスローペース。手応え十分で迎えた最後の直線は上がり３ハロン３３秒４の末脚で、後続を寄せつけず最後は２馬身差をつけた。ルメールは「スタートが良かったので逃げました。物見をしていたけど、冷静に走れていた。距離は２０００メートル