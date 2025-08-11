女優・斉藤由貴の長女で女優の水嶋凜が浴衣ショットを披露し、話題となっている。１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「京都ー！大好き〜！全ての行動においてご縁があって全ての時間を有意義に過ごせた素敵な旅行でした」とつづり始め、「でも夏の京都は（今は何処でもそうですが）分かってはいてもほんとに異常なくらいあっつあつなので、熱中症だけは皆さん本当に気をつけてください水だけではダメみたいです。塩分