◆米大リーグジャイアンツ―ナショナルズ（１０日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ジャイアンツのジャスティン・バーランダー投手が１０日（日本時間１１日）、本拠のナショナルズ戦でメジャー史上１０人目の通算３５００奪三振をマークした。１回２者連続三振の後に連打されて迎えた２死一、二塁。ここでＮ・ローに対しカウント１―２から９５・２マイル（約１５３キロ）の外角直球、ファウルチップ