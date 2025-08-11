◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔―北海（甲子園）第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に２年ぶり出場の北海（南北海道）は、第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する。試合が順延となった１０日は、甲子園球場の室内練習場で調整した。３日連続順延となった２０２１年夏の経験も活かし、初戦に備える。北海ナインは午前８時４０から約１時間半、フリー打撃や投球練習で汗を流した