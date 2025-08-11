少ない資金で大きな取引ができる、下落局面でも利益を得られる場合があるといったメリットがある「信用取引」。しかし、初の著書『2倍株・3倍株がぽこぽこ生まれる のんびり日本株投資』を上梓した、「おせちーず」のペンネームでも知られるさかえだいくこ氏は、「信用二階建て取引」はするべからず、と警告する。その理由を解説していただいた。信用取引は「ギャンブル」なのか？「信用取引」という言葉を見聞きしたことがあるで