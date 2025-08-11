気象庁は11日午前5時半頃、熊本県に新たに大雨特別警報を発表しました。各地に「記録的短時間大雨情報」を出し、厳重な警戒を呼びかけています。熊本県では、線状降水帯が発生し、荒尾玉名と宇城八代に大雨特別警報が出されています。この雨で、玉名市と玉東町などに警戒レベルのうち最も高いレベル5の「緊急安全確保」が出されています。6時間に降った雨の量は、熊本県玉名市で370.5ミリ、熊本市で295.5ミリなど観測史上最大を記