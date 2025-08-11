プロ野球セ・リーグは10日、各地で2試合が行われました。前日5位に後退した広島は1点リードの4回、中日・ボスラー選手に逆転2ランホームランを浴びると、5回にはブライト健太選手にレフトへの2点タイムリーヒットを許し1-4とされます。それでも6回に菊池涼介選手が3ランで同点、その裏に勝ち越しを許しますが、8回に末包昇大選手のタイムリーと菊池選手の犠牲フライで逆転し勝利。このカード勝ち越しを決め、1日で4位に浮上しまし