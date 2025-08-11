プロ野球パ・リーグは10日、各地で2試合が行われました。首位ソフトバンクは3回、ランナー2塁で近藤健介選手がタイムリーを放ち先制点を放ちます。この1点を先発のモイネロ投手が4者連続を含む13奪三振で守り、完封勝利。日本ハムに連勝でゲーム差を3に広げました。日本ハムは伊藤大海投手が4安打1失点と好投しましたが打線が3安打に抑えられ敗れました。楽天は同点の7回、満塁でフランコ選手がタイムリーを放ち1点を勝ち越すと8回