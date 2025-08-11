14日に岡山市で行われる全国高校総体（インターハイ）の柔道男子60キロ級に、福岡・南筑の古賀龍之介（2年）が出場する。姉は女子48キロ級で全国総体3連覇を果たし、世界選手権に4度出場した古賀若菜（JR東日本）。龍之介は「自分もまずインターハイで優勝し、国際大会でも勝つ」と姉に続き、今大会を飛躍への足掛かりとする。昨年福岡県大会決勝で敗れた古賀は、今年5月の県大会決勝で優勝。全国総体初出場に「やっとスタート