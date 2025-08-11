シンガーソングライター・乃紫さんが、伊豆諸島に位置する東京都立新島高等学校を訪問しました。大塚食品の人気ビタミン炭酸飲料『マッチ』が主催する「家に帰るまでが青春だ！キャンペーン」の一環として、『青春ボーナスタイム in 新島』が7月25日に開催されました。ライブでは、WEBCM｢青春ボーナスタイム｣のテーマソング『1000日間』を生歌唱、160kmの海を越えて届けられたのは”青春”そ