エース左腕が見事な完封劇だ。九回2死一塁。モイネロはマルティネスを初球で中飛に打ち取った。日本ハム打線をわずか3安打、13奪三振に打ち取り、今季2度目の完封勝ちで10勝目。先発転向から2年連続となる2桁勝利に「まだ先発2年目だけどいい結果がついているし、自信を持てるようチームが手伝ってくれている」と周囲へ感謝を忘れなかった。首脳陣は、モイネロを前回登板から中11日で日本ハム戦にぶつけた。休養十分の左腕もそ