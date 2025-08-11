初回先頭打者の五十幡に対する投球を見て、記者席が早くもざわつきだした。モイネロが記録的な投球をしそうだ−。果たして、四回までは無安打投球と相手打線を一切寄せつけなかった。五回先頭打者の万波に中前打を許して無安打無得点の大記録達成は逃したが、それでも散発3安打完封。助っ人左腕は2年連続2桁勝利となる今季10勝目を手にした。「今年一番の試合だったね。両投手とも良かったよ」。王球団会長は1失点完投負けと