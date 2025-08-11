第107回全国高校野球選手権大会第5日の9日、大分県代表の明豊（別府市）は、千葉県代表の市立船橋との1回戦を6−2で快勝した。今大会最長となる5年連続出場の明豊だが、初戦突破は3年ぶり。待ち望んでいた夏の勝利に、スタンドは歓喜に沸いた。チームは三回2死二、三塁のチャンスで、2番打者の藤翔琉選手（2年）が中前適時打を放ち2点を先制した。さらに五回にも適時二塁打を放ち、3打点を挙げる活躍を見せた。父の正幸さんは