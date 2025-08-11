絶好調の近藤が両チーム唯一の打点をたたき出した。三回2死二塁。伊藤のカットボールを逆方向にはじき返し、左中間を破る先制の適時二塁打とした。「得点圏に走者を進めてくれたので、チャンスを生かそうと打席に入った。つなぐという意識がいい形になってくれた」。結果的にこの1点を守り切っての快勝。マルチ安打で8月の月間打率は5割と勢いが止まらない。