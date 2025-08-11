韓国人被爆者の来日治療に長年取り組んできた長崎友愛病院（長崎市蚊焼町）は今夏、約30年の歩みをまとめた本「海を越えて、見つめた命」を自費出版した。著者の茅野丈二理事長（74）は「国と国ではなく、互いに一人の国民として対話することが大切だと伝えたい。わかり合おうとする姿勢は核廃絶の道につながっているはずだ」と語る。友愛病院は1991年開業。市民団体からの相談を受け、国の在外被爆者支援の開始に先立って、93