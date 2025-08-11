巨大地震の予知情報と勘違いした人も多かったのではないか。全国的に動揺が広がった記憶は新しい。昨年8月8日、宮崎県南部で最大震度6弱の地震があり、政府が「南海トラフ地震臨時情報」を初めて発表して1年となる。南海トラフ巨大地震は、東海沖から日向灘にかけて海底に延びる溝状の地形（トラフ）に沿って起きる。発生の可能性が普段より高まっていると有識者の検討会が評価した場合に、臨時情報が発表される。この臨時