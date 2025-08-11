耳が不自由な中、80年前に原爆被害にあった「ろうあ被爆者」を紹介する写真展「ピカドンのドンが聞こえなかった人々」が10日、長崎市茂里町のベネックス長崎ブリックホール回廊ギャラリーで始まった。15日まで。写真家の豆塚猛さん（70）＝京都市在住＝が、ろうあ被爆者と40年以上も交流しながら撮影した写真50点が並び、その生きざまを伝える。入場無料。豆塚さんは、手話通訳を取り上げる雑誌の撮影をフリーカメラマンとして