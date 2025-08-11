長崎県佐世保市の民間、行政、金融機関、関連団体が各種事業の検討段階から知恵を出し合う「させぼ未来共創会議」が発足した。スピードを重視する民間、慎重さを是とする行政は、ともに熱量はあるものの、力点の置き方や意識の違いでうまく連携できないこともある。そこをカバーし、スピード感を持って取り組むことで、魅力あふれる地域を実現する。具体的には「観光」「まちなか」「基地」の3部会を設置。九十九島やハウステ