離島を含む九州・沖縄の防衛力強化を目的に、陸上自衛隊が佐賀空港（佐賀市）の隣接地に佐賀駐屯地を開設し、輸送機オスプレイの配備を始めてから1カ月。騒音や安全性に対する懸念が払拭されないまま配備が進み、全17機中1機を残すのみとなった。米軍機を含め事故や、機体に異常の兆候が生じた場合に危険を防ぐための「予防着陸」が相次ぐ中、住民からは飛行中止や詳細な情報提供を求める声が上がる。その一方で飛行範囲は拡大し