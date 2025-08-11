こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆりな」です！「文章を書く仕事に就きたい！」という思いを胸に就職活動を進めています。新企画「福岡の書く仕事図鑑」では、そんな私が福岡で活躍する文章のプロたちの現場に飛び込み、リアルな働きぶりや仕事観に迫ります。第1弾は新聞記者。西日本新聞社久留米総局で働く入社2年目の杉野如海さんに密着し、取材の様子を学生目線でリポートします。久留米総局は、主に朝