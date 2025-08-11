ブルージェイズ戦の1回、先頭打者本塁打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは10日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、0―1の一回に2試合連続の本塁打となる41号ソロを放った。先頭打者アーチは今季11本目。カブスの今永はカージナルス戦に9勝目を懸けて先発。レッドソックスの吉田はパドレス戦に「5番・指名打者」で