行方が分からなくなっているのは、当別町の勝亦明日希さん（４２）と息子の航希さん（７）です。２０２５年８月１０日午後８時５０分ごろ、「午前８時半ごろから釣りをしていて妻と次男とはぐれた」と夫から警察に通報がありました。警察によりますと、勝亦さんと航希さんは家族４人で釣りに行くため芽室町の美生ダム付近の駐車場に車を止めたあと、付近の川にある釣り場に歩いて向かう道中、夫と長男（１０）とはなれて行動するこ