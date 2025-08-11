8月11日（月・祝）24:29〜24:54 日本テレビ系で放送の「開演まで30秒！THE パニックGP」。MC大悟から出されるお題から芸人たちが30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。※系列局の放送日時は変更になる可能性があります。各局の番組表をご確認下さい。今夜は、いつもの即興コント企画とは一味違う特別企画。さや香率いる＜白チーム＞ VS おいでやす小田率いる＜赤チーム＞が火花を散らす“芸人たちの甲子園