本日8月11日（月・祝）午後3時55分〜4時45分 日本テレビにて、さまざまな仕事や場所にまるまる一日密着し、そこで発見した驚きの光景を紹介する新型情報映像ショー「1日中いたら驚いた!!」を放送。Snow Manの宮舘涼太が日本テレビでは初単独MCの番組！スタジオゲストに、サバンナの高橋茂雄、藤本美貴、島崎和歌子、ゆうちゃみを迎え、番組スタッフが身近な世界、業界の日常や裏側に24時間密着した内容を2〜3分のショートVTRに凝縮