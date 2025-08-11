◆女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）プロ８年目の河本結（２６）＝リコー＝が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖ。３月に亡くなった母方の祖父にささげる１勝を飾った。優勝賞金１６２０万円を獲得。１９９８年度生まれの黄金世代の優勝は今季３