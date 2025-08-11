◆パ・リーグソフトバンク１―０日本ハム（１０日・みずほペイペイドーム）痛恨の連敗にも日本ハム・新庄監督は、明るく報道陣の前に現れた。首位攻防３連戦の２戦目は、相手先発・モイネロの前に１３三振を喫し、散発３安打完封負け。「想像はしていたけど、なかなか塁を埋めることは難しい。攻略法とかはない。今日は諦めがつきますよ」と脱帽した。これでソフトバンク戦３連敗。ビジターでは２３年以来の６連敗となりゲーム