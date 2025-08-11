韓国出身の歌手・ＢｏＡ（３８）が、９日の日本テレビ系「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（土曜・午後１０時）に出演した。「久しぶりのダンス曲なので、みなさんぜひ楽しんでください」と語り、最新曲の「ＧｏｏｄｆｏｒＵ」を軽やかなステップとともに熱唱。さらにヒット曲「ＪＥＷＥＬＳＯＮＧ」を日テレでは２２年ぶりに歌唱した。１１歳の頃に出演したダンスフェスで、芸能事務所２０社からスカウトされたというＢｏＡ。