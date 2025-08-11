◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）鹿島は後半３６分に途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、ＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・０】苦しみながらも大きな勝利。ＨＴの２枚替え決断により、後半の１人ずつの投入で、ジワリジワリと勝ち筋に近づけることができたＧＫ早川友基【７・０】相手の枠内シュート３本を