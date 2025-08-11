巨人や米大リーグ・Ｒソックスなどで活躍した岡島秀樹さん（４９）は、長嶋茂雄さん（享年８９）の巨人での第２次政権下で名リリーフとして成長した。ミスターが監督でなければ巨人入りがなかったこと、たった一度、とてつもなく怒られたことなどを思い返して、故人をしのんだ。（取材・構成＝柳田寧子）岡島のプロ野球人生は、ミスターが巨人の監督だったからこそ、始まった。出身は京都。「家族はみんな阪神ファンだった