◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節ＩＮＡＣ神戸２―０日テレ東京Ｖ（１０日・神戸ユニバー）選手、コーチとして女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍した宮本ともみ新監督（４６）が率いるＩＮＡＣ神戸は、ホームで開幕戦を迎え、日テレ東京Ｖに勝利した。初陣を飾ったクラブ初の女性指揮官は「めっちゃ疲れました（笑）。先発選手、交代のタイミングとか自分で決める怖さと、勝てた喜びは想像以上でした」と笑